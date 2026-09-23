Flammersfeld
Diebstahl und Sachbeschädigung
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

In der Zeit von Montag, 21.09.2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 22.09.2026, 09.00 Uhr, kam es in der Gemarkung Flammersfeld zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten unbekannte Täter die Umzäunung eines Grundstückes. Anschließend versuchten sie, eine dort befindliche Fischerhütte aufzubrechen. Nachdem dies misslang, beschädigten sie verschiedene Gegenstände auf dem Grundstück und entwendeten eine Leiter. Der Tatort liegt zwischen den Ortslagen Flammersfeld und Ahlbach. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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