Diebstahl eines Schildes

Am Samstag, 31.08.2025 wurde hiesiger Dienststelle gegen 00:35 Uhr der Diebstahl zweier Schilder in Waldbreitbach, Strandbadweg gemeldet.

Bislang unbekannte Täter entwendeten die Beschilderung "Rewe-Markt" und "Uwe`s Strandbar". Die Beschilderung des Rewe-Marktes konnte im näheren Umfeld aufgefunden werden.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





