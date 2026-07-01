Aus einer Hofeinfahrt wurde von bislang unbekannten Tätern ein Motorroller der Marke Aprilia in den Farben schwarz, grau und gelb entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Diebstahl eines Rollers in Rengsdorf
Aus einer Hofeinfahrt wurde von bislang unbekannten Tätern ein Motorroller der Marke Aprilia in den Farben schwarz, grau und gelb entwendet.