Das Gartengerät wurde aus einem Carport entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520
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Diebstahl eines Rasenmähers
Das Gartengerät wurde aus einem Carport entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen.