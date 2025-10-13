Diebstahl eines PKW-Anhängers

An dem Fahrzeug befand sich das amtliche Kennzeichen AK-GP274.
Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:
- Männlich
- ca. 175 bis 185 cm groß
- schlanke Statur
- dunkel gekleidet
- Dreitagebart
Die Verdächtigen sollen den Anhänger an einen schwarzen PKW mit Dachgepäckträger angehängt und damit von der Örtlichkeit abtransportiert haben.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
