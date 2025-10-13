Diebstahl eines PKW-Anhängers

An dem Fahrzeug befand sich das amtliche Kennzeichen AK-GP274.



Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:



- Männlich

- ca. 175 bis 185 cm groß

- schlanke Statur

- dunkel gekleidet

- Dreitagebart



Die Verdächtigen sollen den Anhänger an einen schwarzen PKW mit Dachgepäckträger angehängt und damit von der Örtlichkeit abtransportiert haben.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





