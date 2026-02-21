Diebstahl eines Motorrads

Bislang unbekannte Täter entwendeten das unter einem Carport abgestellt Motorrad der Marke Kawasaki, Modell Z900, Farbe schwarz, Kennzeichen NR-NW150. Das Motorrad war mittels zweier Metallketten an einem Pfeiler gesichert. Die bislang unbekannten Täter demontierten den Vorderreifen und entwendeten das Krad. Es ist davon auszugehen, dass es unweit des Tatorts aufgeladen wurde.



Zeugen, die Hinweise insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und deren Insassen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

pistrassenhaus@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell