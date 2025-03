Diebstahl eines Messingkübels - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstag, dem 01.03.2025, 09:00 Uhr, bis Sonntag, dem 02.03.2025, 08:00 Uhr, im Bereich der Straße "Hinterm Köppel" in Herdorf einen Messing-Blumenkübel.



Dieser Kübel befand sich zuvor hinter dem Anwesen, im Garten des 69-jährigen Geschädigten.

Der Gesamtsachschaden dürfte sich im mittleren dreistelligen Bereich befinden.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt bzw. zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

PK D. Müller



Telefon: 02741/926-0

Telefax: 02741/926-100

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell