Diebstahl eines Mähroboters

In der Nacht von Montag, 15.06. auf Dienstag, 16.06.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von einem Grundstück in der Hauptstraße einen Mähroboter der Marke Husqvarna mitsamt der dazugehörigen Ladestation.

Emmerzhausen (ots) -



In der Nacht von Montag, 15.06., auf Dienstag, 16.06.2026, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft von einem Grundstück in der Hauptstraße einen Mähroboter der Marke Husqvarna mitsamt der dazugehörigen Ladestation.



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