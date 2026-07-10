Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Hacksener Straße ein schwarzes Lastenfahrrad der Marke Christiania Bikes von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Diebstahl eines Lastenfahrrades
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Hacksener Straße ein schwarzes Lastenfahrrad der Marke Christiania Bikes von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.