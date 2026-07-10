Diebstahl eines Lastenfahrrades

In der Zeit von Mittwoch, 08.07.2026, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.07.2026, 07.30 Uhr, kam es in Obererbach, Ortsteil Hacksen, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Hacksener Straße ein schwarzes Lastenfahrrad der Marke Christiania Bikes von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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