Obererbach
Diebstahl eines Lastenfahrrades
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

In der Zeit von Mittwoch, 08.07.2026, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.07.2026, 07.30 Uhr, kam es in Obererbach, Ortsteil Hacksen, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter in der Hacksener Straße ein schwarzes Lastenfahrrad der Marke Christiania Bikes von einem Grundstück. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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