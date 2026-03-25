Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter einen weißen Kleintransporter Fiat Ducato. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) angebracht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Diebstahl eines Kleintransporters
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter einen weißen Kleintransporter Fiat Ducato. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) angebracht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.