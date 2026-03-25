Altenkirchen
Diebstahl eines Kleintransporters
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

In der Zeit von Samstag, 21.03.2026, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 24.03.2026, 09.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter einen weißen Kleintransporter Fiat Ducato. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) angebracht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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