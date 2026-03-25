Diebstahl eines Kleintransporters

In der Zeit von Samstag, 21.03.2026, 13.00 Uhr, bis Dienstag, 24.03.2026, 09.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter einen weißen Kleintransporter Fiat Ducato. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-) angebracht. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell