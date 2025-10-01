Buchholz
Diebstahl eines hochwertigen Motorrades
Symbolbild
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Dienstag, 29.09.2025, auf Mittwoch, 30.10.2025, wurde in der Hennefer Straße in Buchholz (Westerwald) ein hochwertiges Motorrad von einem Parkplatz eines Privathauses entwendet.

Es handelt sich um ein Motorrad des Herstellers BMW.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634- 9520
8-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region