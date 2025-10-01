Diebstahl eines hochwertigen Motorrades

In der Nacht von Dienstag, 29.09.2025, auf Mittwoch, 30.10.2025, wurde in der Hennefer Straße in Buchholz (Westerwald) ein hochwertiges Motorrad von einem Parkplatz eines Privathauses entwendet.

Es handelt sich um ein Motorrad des Herstellers BMW.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus



Telefon: 02634- 9520

8-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell