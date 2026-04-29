Das Fahrrad der Geschädigten war zuvor auf dem entsprechenden Fahrradparkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der PI Altenkirchen zu melden.
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Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
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Diebstahl eines Fahrrads vom Schulgelände
Das Fahrrad der Geschädigten war zuvor auf dem entsprechenden Fahrradparkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der PI Altenkirchen zu melden.