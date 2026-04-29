Altenkirchen
Diebstahl eines Fahrrads vom Schulgelände
Symbolbild
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Carsten Rehder/dpa

Am 27.04.2026, zwischen 07:15 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein Damen-Fahrrad der Marke "Victoria" (Farbe Silber) vom Schulgelände der Realschule Plus in Altenkirchen entwendet.

Das Fahrrad der Geschädigten war zuvor auf dem entsprechenden Fahrradparkplatz abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der PI Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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