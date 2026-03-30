Diebstahl eines Elektrokleinstfahrzeugs

Das Fahrzeug trug die schwarze Haftpflichtversicherungsplakette 878ENS des aktuellen Versicherungsjahres 2026.
Die Polizeiwache Wissen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02742 935-0 oder per E-Mail an pwwissen@polizei.rlp.de entgegen.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
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Das Fahrzeug trug die schwarze Haftpflichtversicherungsplakette 878ENS des aktuellen Versicherungsjahres 2026.