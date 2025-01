Diebstahl eines E-Scooters

Im Zeitraum von Mittwochmorgen bis Donnerstagnacht ist in der Hauptstraße in Rheinbrohl ein E-Scooter entwendet worden.

Der E-Scooter (Hersteller: Xiaoben Tech, Farbe Schwarz, Kennzeichen 854 BFD) war im Tatzeitraum in einem nicht verschlossenen Abstellraum eines Mehrfamilienhauses abgestellt.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



