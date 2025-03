Diebstahl eines E-Bikes

Dies hatte sich, mit einem Zahlenschloss gesichert, in der Goethestraße in einem Vorderhof befunden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Linz unter der Telefonnummer 02644 9430 oder per Email unter pilinz@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell