Diebstahl eines Apfelbaums in Bad Hönningen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 1. März 2025 bis zum 21. März 2025 einen wertvollen Apfelbaum von einer Streuobstwiese entwendet.

Der Baum, der ein geschätztes Alter von 100 bis 120 Jahren hatte, war etwa 6 Meter hoch und hatte einen Stammdurchmesser von circa 35 cm.



Nach ersten Erkenntnissen wurde der Baum vermutlich mit einem Traktor oder einem ähnlichen technischen Gerät aus der Erde gezogen. Um den Diebstahl zu verschleiern, bedeckten die Täter das entstandene Loch mit einer Grasnarbe.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle Linz am Rhein unter der Telefonnummer 02644 943-0 entgegen.



