Diebstahl einer Skulptur, Zeugenaufruf

Am 04.05.2025 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr ist in Unkel im Rahmen der Veranstaltung "Offene Ateliers" eine Keramikskulptur im Wert von 1200 Euro von einem Privatgrundstück entwendet worden.



Hierbei handelt es sich um eine 60 cm hohe Skulptur mit einer auffälligen Drachenapplikation.



Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Skulptur machen können, werden gebeten, sich mit der



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943 0



in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644-943 0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell