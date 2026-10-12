Im Zusammenhang mit der Tat wurde ein gelber Bus beobachtet, in den die Schubkarre eingeladen wurde. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug. Von dessen Kennzeichen konnte das Fragment "RE" abgelesen werden.
Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl, zum Verbleib der Schubkarre oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz/Rhein
Telefon: 02644-9430
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Diebstahl einer Schubkarre - Polizei bittet um Zeugenhinweise