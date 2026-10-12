Diebstahl einer Schubkarre - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Freitag, den 09.10.2026, kam es gegen 12:30 Uhr zum Diebstahl einer Schubkarre aus einem Vorgarten in der Straße "Im Vogelsang" in Erpel.



Im Zusammenhang mit der Tat wurde ein gelber Bus beobachtet, in den die Schubkarre eingeladen wurde. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug. Von dessen Kennzeichen konnte das Fragment "RE" abgelesen werden.

Die Polizei Linz am Rhein bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl, zum Verbleib der Schubkarre oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-9430





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