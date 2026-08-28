Diebstahl einer Rüttelplatte

Im Zeitraum von Mittwoch, 26.08.2026, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 27.08.2026, 05.45 Uhr, kam es in Walterschen, Talstraße, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einem frei zugänglichen Baustellengelände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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