Altenkirchen
Diebstahl einer Rüttelplatte
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

In der Zeit von Montag, 06.07.2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 07.07.2026, 07.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Driescheider Weg, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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