Linz/Rhein
Diebstahl einer Kettensäge
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Freitagabend teilte ein Anwohner der Ortslage Kasbach-Ohlenberg, Hauptstraße, der Polizei Linz den Diebstahl seiner Kettensäge der Marke Husqvarna mit.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Einfahrt des Geschädigten und entwendete aus der rückwärtigen Garage die Kettensäge.
Täterhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Linz
Telefon: 02644-9430


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Top-News aus der Region