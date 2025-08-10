Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zur Einfahrt des Geschädigten und entwendete aus der rückwärtigen Garage die Kettensäge.
Täterhinweise erbittet die Polizei Linz unter der Rufnummer 02644-9430.
Diebstahl einer Kettensäge
