Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Kettensäge der Marke Stihl und einen Rasenmäher der Marke Sabo. Beide Geräte waren in einem Hof, vor einer Garage, abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Diebstahl einer Kettensäge und eines Rasenmähers
Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Kettensäge der Marke Stihl und einen Rasenmäher der Marke Sabo. Beide Geräte waren in einem Hof, vor einer Garage, abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.