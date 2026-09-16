Reiferscheid
Diebstahl einer Kettensäge und eines Rasenmähers
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am Dienstag, 15.09.2026, kam es zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in Reiferscheid, Mittelstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Kettensäge der Marke Stihl und einen Rasenmäher der Marke Sabo. Beide Geräte waren in einem Hof, vor einer Garage, abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren