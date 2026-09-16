Diebstahl einer Kettensäge und eines Rasenmähers

Am Dienstag, 15.09.2026, kam es zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in Reiferscheid, Mittelstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Kettensäge der Marke Stihl und einen Rasenmäher der Marke Sabo. Beide Geräte waren in einem Hof, vor einer Garage, abgestellt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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