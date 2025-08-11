Diebstahl einer hochwertigen Rüttelplatte in Eichelhardt

Eichelhardt. Im Zeitraum von Freitag, den 08.08.2025 - 15:30 Uhr - bis zum 11.08.2025 - 07:00 Uhr - wurde auf dem Baustellengelände des neuen Dorfgemeinschaftshauses in Eichelhardt eine Rüttelplatte der Herstellerfirma "Wacker" entwendet.

Die Rüttelplatte war neuwertig und wiegt über 500 Kilogramm, sodass entsprechendes Equipment zum Abtransport notwendig ist. Potentielle Zeugen, die am vergangenen Wochenende Bewegungen auf dem besagten Baustellengelände festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen, unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.



