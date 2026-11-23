In der Nacht vom 20.11.2026 auf den 21.11.2026 kam es in Funkenhausen zum Diebstahl einer Pferdefigur aus Bronze.

Die ca. 1,30 m hohe Figur stand in einem Vorgarten und dürfte aufgrund des Gewichts von mehr als einer Person weggetragen worden sein.



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