Die ca. 1,30 m hohe Figur stand in einem Vorgarten und dürfte aufgrund des Gewichts von mehr als einer Person weggetragen worden sein.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
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Telefon: 02634-9520
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Diebstahl einer Bronzeskulptur in Funkenhausen
Die ca. 1,30 m hohe Figur stand in einem Vorgarten und dürfte aufgrund des Gewichts von mehr als einer Person weggetragen worden sein.