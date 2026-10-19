Altenkirchen
Diebstahl aus Zigarettenautomaten
Symbolbild
dpa

In der Zeit von Samstag, 17.10.2026, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 18.10.2026, 17.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Goethestraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten. Anschließend entwendeten sie sämtliche Tabakwaren. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren