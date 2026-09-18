Diebstahl aus Wohnung - Tatverdächtiger mit auffälligem Schild

Aus dem Schlafzimmer wurde Schmuck entwendet.

Der Tatverdächtige wird als männliche Person mittleren Alters beschrieben. Er war dunkel gekleidet und führte einen dunklen Rucksack mit sich. Auffällig war ein weißes Schild mit roter Schrift, das er mehrfach anderen Zeugen vorzeigte. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich dabei um ein Schild eines Spendensammlers gehandelt haben.

Im Nahbereich wurde durch Zeugen ein dunkelgrüner Skoda-Kombi mit polnischen Kennzeichen festgestellt.

Bereits am Vortag war im Bereich Sonnenstraße/Tannenstraße eine ähnlich beschriebene männliche Person mit einem dunklen Rucksack aufgefallen. Zudem wurde am 17.09.2026 in Neustadt (Wied), Ortsteil Brüchen, eine verdächtige Person im Zusammenhang mit einem dunkelgrünen Skoda-Kombi mit polnischen Kennzeichen gemeldet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person, dem auffälligen Schild oder dem Fahrzeug geben können, sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden.

Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 952-0

E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de



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