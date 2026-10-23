Breitscheid
Diebstahl aus Wohnhaus

Symbolbild

dpa

Am 23.10.2026, zwischen 10:00 - 13:30 Uhr kam es in Breitscheid im Bereich des Burgwegs zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus.

Bislang unbekannte Täter durchsuchten das Wohnobjekt und entwendeten augenscheinlich Schmuck.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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