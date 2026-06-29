Diebstahl aus Wohnhaus

In der Zeit von Samstag, 27.06.2026, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 28.06.2026, 17.30 Uhr, kam es in Eichen, Hauptstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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