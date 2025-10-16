Durch bislang unbekannte Täter wurde aus den Fahrzeugen Werkzeug entwendet. Aktuell liegen der Polizei keinerlei Täterhinweise vor.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu Personen oder verdächtigen Fahrzeugen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Diebstahl aus Transportern
