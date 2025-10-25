Diebstahl aus Transporter

In der Nacht vom 24.10 auf den 25.10 wurde durch unbekannte Täter ein Firmentransporter aufgebrochen.

Aus diesem wurden dann Werkzeug und Baumaterial entwendet. Der Transporter befand sich vor dem Wohnanwesen des Geschädigten.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



