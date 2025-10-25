Dierdorf
Diebstahl aus Transporter
Symbolbild
dpa

In der Nacht vom 24.10 auf den 25.10 wurde durch unbekannte Täter ein Firmentransporter aufgebrochen.

Aus diesem wurden dann Werkzeug und Baumaterial entwendet. Der Transporter befand sich vor dem Wohnanwesen des Geschädigten.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Müller, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region