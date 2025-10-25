Aus diesem wurden dann Werkzeug und Baumaterial entwendet. Der Transporter befand sich vor dem Wohnanwesen des Geschädigten.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Müller, POK
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
Diebstahl aus Transporter
