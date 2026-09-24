Weyerbusch
Diebstahl aus Pkw
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

Am Mittwoch, 23.09.2026, kam es zwischen 18.00 und 21.00 Uhr in Weyerbusch, Bleichweg, zu einem Diebstahl.

Hierbei entwendeten bislang unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem abgestellten Pkw Skoda Fabia. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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