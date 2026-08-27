Diebstahl aus PKW

Kirchen (Sieg) (ots) -



In der Nacht von Dienstag, 25.08., auf Mittwoch, 26.08., entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Geldbeutel sowie einen schwarzen Rucksack der Marke Adidas aus einem weißen BMW. Das Fahrzeug war im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 7 Uhr an der Freusburger Straße abgestellt.



Nach ersten Erkenntnissen gelangte die Täterschaft vermutlich über das geöffnete Schiebedach in das Fahrzeuginnere und entwendete daraus die genannten Gegenstände.



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