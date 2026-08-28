Diebstahl aus Lkw

In der Zeit von Mittwoch, 26.08.2026, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 27.08.2026, 06.30 Uhr, kam es in Etzbach, Grabenstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen bauten unbekannte Täter die Heckscheibe eines Lkw Mercedes aus. Anschließend entwendeten sie aus der Fahrerkabine ein Mautgerät sowie verschiedene Werkzeuge. Die Heckscheibe wurde ebenfalls gestohlen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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