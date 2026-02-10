Helmenzen
Diebstahl aus Kfz

In der Zeit von Sonntag, 08.02.2026, 18.00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 20.00 Uhr, kam es in Helmenzen, Zum Galgenberg, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines abgestellten Fahrzeuges ein und entwendeten verschiedene Wertgegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


