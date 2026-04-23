Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Fahrzeuginneren. Zudem wurden größere Gerätschaften, welche sich auf der Ladefläche befanden entwendet.
Etwaige Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/952-0 oder E-Mail: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
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Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
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Diebstahl aus Firmenwagen
Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Fahrzeuginneren. Zudem wurden größere Gerätschaften, welche sich auf der Ladefläche befanden entwendet.