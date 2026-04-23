Diebstahl aus Firmenwagen

Diedorf OT Brückrachdorf (ots) - Im Zeitraum vom 21.04.26, 21:00 Uhr bis 22.04.26, 16:45 Uhr wurden aus einem in der Mühlenstraße in Brückrachdorf geparkten Pritschenwagen diverse Werkezeuge entwendet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Fahrzeuginneren. Zudem wurden größere Gerätschaften, welche sich auf der Ladefläche befanden entwendet.



Etwaige Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/952-0 oder E-Mail: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.



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