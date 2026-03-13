Diebstahl aus Fahrzeugen

Herdorf und Dermbach (ots) - Im Zeitraum, 11.03.2026, 17:30 Uhr bis 12.03.2026, 06:30 Uhr, wurde sich durch bislang unbekannte Täter in Herdorf, Im Leinenfeld, Zugang zu einem vor einem Anwesen abgestellten Pkw verschafft, das Fahrzeug durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet.

Über die Höhe der entwendeten Sachen, kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden.



Ähnliches geschah im Zeitraum vom 11.03.2026, 18:00 Uhr bis 12.03.2026, 06:20 Uhr, in der Gartenstr. in Herdorf-Dermbach.

Auch dort wurde ein nicht verschlossener Pkw angegangen und der Innenraum durchwühlt.

Hier wurde jedoch nichts entwendet.



Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.



