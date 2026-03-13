Diebstahl aus Fahrzeugen

Über die Höhe der entwendeten Sachen, kann derzeit noch keine Aussage gemacht werden.
Ähnliches geschah im Zeitraum vom 11.03.2026, 18:00 Uhr bis 12.03.2026, 06:20 Uhr, in der Gartenstr. in Herdorf-Dermbach.
Auch dort wurde ein nicht verschlossener Pkw angegangen und der Innenraum durchwühlt.
Hier wurde jedoch nichts entwendet.
Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
Telefon: 02741-926 145, PHK Gerhardus
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
