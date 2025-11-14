In einem unbeobachteten Moment drang eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür in das Objekt ein und entwendete in der Folge unbemerkt mehrere Wertgegenstände.
Zeugen werden gebeten entsprechende Hinweise, insbesondere zu verdächten Fahrzeugen und Personen, an die Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634 9520
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Diebstahl aus Einfamilienhaus
In einem unbeobachteten Moment drang eine unbekannte Täterschaft über die Terrassentür in das Objekt ein und entwendete in der Folge unbemerkt mehrere Wertgegenstände.