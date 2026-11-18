In der Zeit von Montag, 09.11.2026, bis Montag, 16.11.2026, kam es auf dem Friedhof in Birkenbeul zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter eine Kupferschale von einem Grab. Hierbei wurde auch die Grabplatte beschädigt. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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