Teilweise wurden hierbei die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, keinerlei Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen sowie die Fahrzeuge immer zu verschließen.
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Diebstähle aus Fahrzeugen
Teilweise wurden hierbei die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, keinerlei Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen sowie die Fahrzeuge immer zu verschließen.