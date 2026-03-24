Diebstähle aus Fahrzeugen

In der Nacht von Sonntag, 22.03.2026, auf Montag, 23.03.2026, kam es in den Ortsgemeinden Etzbach und Roth zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Teilweise wurden hierbei die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, keinerlei Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen sowie die Fahrzeuge immer zu verschließen.



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Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

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