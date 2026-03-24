Etzbach/Roth
Diebstähle aus Fahrzeugen
Symbolbild
Arne Dedert/dpa

In der Nacht von Sonntag, 22.03.2026, auf Montag, 23.03.2026, kam es in den Ortsgemeinden Etzbach und Roth zu mehreren Diebstählen aus Pkw.

Teilweise wurden hierbei die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise und rät dringend, keinerlei Wertgegenstände in abgestellten Fahrzeugen zu belassen sowie die Fahrzeuge immer zu verschließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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