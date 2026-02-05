Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von mehreren Gräbern Vasen und Skulpturen entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Diebstähle auf Friedhof
Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von mehreren Gräbern Vasen und Skulpturen entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.