Diebstähle auf Friedhof

Im Zeitraum von Anfang Oktober 2025 bis zum 04.02.2026 kam es auf dem Friedhof von Oberdreis zu Diebstählen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von mehreren Gräbern Vasen und Skulpturen entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.



