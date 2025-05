Demonstration in Flammersfeld

Am Sonntag, den 11. Mai 2025, fand in Flammersfeld eine Demonstration unter dem Motto "Neustart Inklusion - Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen" statt.

Die ordnungsgemäß angemeldete Versammlung begann um 14:00 Uhr mit einer Kundgebung auf dem vorgesehenen Versammlungsplatz.

Gegen 15:00 Uhr setzte sich der anschließende Demonstrationszug in Bewegung. Die Route führte zunächst über die B 256 (Rheinstraße) und verlief dann im Karree über die Raiffeisenstraße zurück zum Ausgangspunkt. Zur Gewährleistung der Sicherheit und des reibungslosen Ablaufs wurde der Aufzug durch polizeiliche Verkehrsmaßnahmen abgesichert. Hierzu zählten insbesondere temporäre Sperrungen der betroffenen Straßenabschnitte mit geringen Einschränkungen für Verkehrsteilnehmer.

An der Versammlung nahmen etwa 70 Personen teil. Die gesamte Versammlung verlief störungsfrei.



