"Deine PoliZEIT" - Trainiere mit der Polizei Betzdorf für den Einstellungstest der Polizei Rheinland-Pfalz



Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr erhalten Teilnehmende die Gelegenheit, sich gezielt auf das Auswahlverfahren vorzubereiten.



Unter fachkundiger Anleitung erfahrender Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung werden praxisnah die Inhalte des Computertests sowie typische Interview-Situationen trainiert. Ziel ist es, Sicherheit zu gewinnen, Stärken überzeugend zu präsentieren und optimal vorbereitet in den Bewerbungsprozess starten zu können.



Das Angebot richtet sich an alle Interessierten ab 16 Jahren.



Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist bitten wir um eine schriftliche Anmeldung unter der E-Mail-Adresse:



pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de



Bewerbungsschluss ist der 12.04.2026.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PK'in Antonia Mettbach



Telefon: 02741 926-136

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





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