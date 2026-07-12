Deichstadtfest am Wochenende in Neuwied

Durch die eingesetzten Beamten konnte eine Alkoholisierung des Fahrers festgestellt werden. Der Beschuldigte verweigerte zunächst jegliche polizeiliche Maßnahmen und beabsichtigte sich von der Örtlichkeit zu entfernen. Bei den Folgemaßnahmen leistete der Beschuldigte zudem Widerstand.

Gegen den Beschuldigten wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und er zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Schlüssel für sein Fahrrad wurde präventiv sichergestellt.



Ingewahrsamnahme nach Platzverweis



Der polizeilichen Fußstreife auf dem Deichstadtfest wurde am 11.07.2026 gegen 23:55 Uhr eine Auseinandersetzung vor der Gaststätte „Hopfenblüte“ gemeldet. Bei der Überprüfung konnten zwei Verantwortliche ermittelt werden. Sie erhielten einen Platzverweis für das Veranstaltungsgelände.

Wenige Minuten später konnte der 28-jährige Verantwortliche erneut auf dem Gelände festgestellt werden. Deshalb wurde er in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.



Bedrohung durch unbekannten Jugendlichen



Am 11.07.2026 gegen 00:20 Uhr kam es auf dem Gelände des Deichstadtfestes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Geschädigten und einer Gruppe Jugendlicher. Im Rahmen des Streites drohte der bislang unbekannte jugendliche Tatverdächtige dem Geschädigten damit, dass er ihn „abstechen werde“.

Der bislang unbekannte Täter wurde beschrieben als:



– männlich

– 17-18 Jahre alt

– dunkle Haare

– bekleidet mit weißem Hemd und langer Jeanshose



Körperverletzung



Am 12.07.2026 gegen 01:10 Uhr geriet sich die 34-jährige Geschädigte auf dem Deichstadtfest in Streit mit einem Bekannten. Während dieses Streites erhielt die Geschädigte plötzlich durch eine bislang unbekannte Person einen Faustschlag ins Gesicht. Hierdurch wurde die GS an der Lippe verletzt.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:



– männlich

– ca. 170-180 cm groß

– 28-35 Jahre alt

– athletische Statur



Zeugen die Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können oder einen der Vorfälle mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

Reckstraße 6

56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0

Mail: pineuwied@polizei.rlp.de





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