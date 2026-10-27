Betzdorf
Crime Night - Trainiere mit der Polizei Betzdorf für den Einstellungstest der Polizei Rheinland-Pfalz
Plakat Crime Night Bewerbungstraining Polizei Betzdorf
Plakat Crime Night Bewerbungstraining Polizei Betzdorf
Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Im Rahmen der diesjährigen "Crime Night" lädt die Polizei Betzdorf am 20.11.2026 zu einem exklusiven Bewerbertraining in Betzdorf ein.

Lesezeit 1 Minute


Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr erhalten Teilnehmende die Gelegenheit, sich gezielt auf das Auswahlverfahren vorzubereiten.

Unter fachkundiger Anleitung erfahrender Kolleginnen und Kollegen der Einstellungsberatung werden praxisnah die Inhalte des Computertests sowie typische Interview-Situationen trainiert. Ziel ist es, Sicherheit zu gewinnen, Stärken überzeugend zu präsentieren und optimal vorbereitet in den Bewerbungsprozess starten zu können.

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten ab der 10. Klasse.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist bitten wir um eine schriftliche Anmeldung unter der E-Mail-Adresse "pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de".

Bewerbungsschluss ist der 18.11.2026.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PK'in Antonia Mettbach

Telefon: 02741 926-136
E-Mail: pibetzdorf.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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