Crime Night - Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft

Für alle Berufsinteressierten bietet sich dabei die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich über die vielfältigen und spannenden Aufgaben der Schutz- und Kriminalpolizei zu informieren. Neben dem Dienstgebäude und den Fahrzeugen werden die Einsatzmittel vorgestellt und auch die Möglichkeit gegeben, sich selbst bei der Spurensuche und -sicherung auszuprobieren. Darüber hinaus sind kurzweilige Vorführungen unserer Schieß- und Einsatztrainer sowie der Diensthundestaffel vorbereitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Wo?



Polizeidirektion Neuwied



Reckstraße 6

56564 Neuwied



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



PHK Manuel Neumann

Telefon: 02631-878-320



