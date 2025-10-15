Neuwied
Crime Night - Aktions- und Infoabend für die Kommissare der Zukunft
Crime Night am 14.11.2025 bei der PD Neuwied
Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Am Freitag, 14.11.2025 von 17:00 bis 20:00 Uhr laden die Polizei- und Kriminalinspektion Neuwied zu einen Berufsinfoabend ein.

Lesezeit 1 Minute

Für alle Berufsinteressierten bietet sich dabei die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich über die vielfältigen und spannenden Aufgaben der Schutz- und Kriminalpolizei zu informieren. Neben dem Dienstgebäude und den Fahrzeugen werden die Einsatzmittel vorgestellt und auch die Möglichkeit gegeben, sich selbst bei der Spurensuche und -sicherung auszuprobieren. Darüber hinaus sind kurzweilige Vorführungen unserer Schieß- und Einsatztrainer sowie der Diensthundestaffel vorbereitet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wo?

Polizeidirektion Neuwied

Reckstraße 6
56564 Neuwied

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

PHK Manuel Neumann
Telefon: 02631-878-320

