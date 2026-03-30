Sie erhielt einen sogenannten Schockanruf. Der Anrufer teilte dem Opfer mit, dass ihr Sohn mit akuter Atemnot im Krankenhaus eingeliefert worden sei. Es gäbe ein Medikament aus der Schweiz, dass ihren Sohn heilen würde. Dieses Medikament müsse bar bezahlt werden. Da die Geschädigte kein Bargeld hatte, einigte man sich auf die Übergabe von Goldschmuck. Taggleich am Nachmittag erschien der Abholer bei der Geschädigten. Dem Abholer übergab die Geschädigte verschiedene Schmuckstücke.
Die Geschädigte beschrieb den Abholer als eine Person mit südländischem Phänotyp, dunklen Augen, schwarzen Haaren, einer normalen Statur und einer Größe von ca. 170cm. Zudem trug der Mann eine weiße FFP2 Maske, eine dunkle Hose und eine dunkelblaue Jacke.
Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
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Callcenterbetrug - Schockanruf - Eine 84jährige Frau aus Gebhardshain wird zum Opfer
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