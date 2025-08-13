An dieser ist eine Glaswand durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen worden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz gebeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Linz am Rhein
Telefon: 02644-9430
Bushaltestelle beschädigt
