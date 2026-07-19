Kleinmaischeid
Brandstiftung
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In der Nacht von Samstag, 18.07.2026, auf Sonntag, 19.07.2026, gegen 00:30 Uhr, wurde durch einen Anwohner ein Brand einer Parkbank, welche sich in einem Holzpavillon in der Nähe der Straße Eichenheck, befindet, festgestellt.

Es ist derzeit nicht bekannt wie die Bank in Brand geraten ist. Durch das Feuer wurde der Pavillon ebenfalls beschädigt.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweiseder Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren