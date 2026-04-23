Polizeidirektion Neuwied
Brandstiftung an PKW
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Neuwied / Vettelschoß (ots) - Am Sonntag, den 19.04.2026, wurde um 00:25 Uhr von einem Zeugen ein brennender PKW in Vettelschoß am dortigen Gemeindezentrum gemeldet.


Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr abgelöscht werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Zwischenzeitlich haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neuwied ergeben, dass es sich um Brandstiftung handelt.
Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Neuwied unter Tel. 02631-8780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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