Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer vollständig zerstört.
Aktuell liegen bei der Polizei Straßenhaus keine Hinweise auf den oder die Täter vor.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Brandstiftung an einem Kleinkraftrad
